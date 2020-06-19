Crete Islands أحدث ابتكارات ماونتن فيو فى منطقة رأس الحكمة

تتربع ماونتن فيو بمشروعها الرائد بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، على عرش المشروعات السياحية في تلك المنطقة التى تشهد انفراد الشركة بخدمات فريدة وغير مسبوقة.





ماونتن فيو رأس الحكمة المقام على مساحة 428 فدان هو أحد إضافات "ماونتن فيو" ذات اللمسة اليونانية الفريدة في الساحل الشمالي الذي تم العمل عليه بحيث يصبح عنوان الخصوصية وجمال الطبيعة التي تساعد على الراحة والاسترخاء.













يأتي المشروع بتصميم عصري والعديد من الخدمات التي تتضمن العيادة والسوبر ماركت، وعدد من المطاعم ومحطة بنزين إمارات مصر، التي تعد من أهم الشراكات التي عقدتها ماونتن فيو من أجل امداد مشروعاتها بالمرافق والخدمات المتكاملة،ومركز للدراجات التي أصبحت هواية العديد في العطلات.





والآن تعلن ماونتن فيو عن أحدث مراحل المشروع الجديدة وهيCrete Islands المقام علي مساحة 70 فدان ، على طراز جزيرة كريت اليونانية والذي يتم تنفيذها وفقا لخطة تصميم مبتكرة وببراعة انشائية اعتادت الشركة على تقديمها فى جميع مشروعاتها القائمة على التجديد والابتكار، لتصبح أحدث مراحل مشروع"ماونتن فيو رأس الحكمة".









بإجمالي عدد وحدات 1166 وحدة تتنوع بين الشاليهات، والفيلات المنفصلة، والتوين فيلا، والتاون هاوس، والتي تتنوع لتلاءم ما يبحث عنه العملاء والعائلات، ويحقق الطابع اليوناني ل Crete Islands تجربة حياة جديدة في الساحل الشمالي، تجمع بين الطبيعة والبناء الحديث، بأهم ما يميزها وهو شاطئالكرستال لاجونزالذي يمتد علي 2.3 كيلومتر والتي مساحتها45 ألف مترمربع في قلب المرحلة التيتتجمع وحداتها في مجموعات يتخللها اللاجون لتمثل احساس الجزيرة فتستمتع بنفس القدر من المناظر الطبيعية المميزة، والهدوء وقدر عال من الخصوصية بفضل هذا التصميم الفريد والمبتكر.





يعتمد المشروع على الحلول والمرافق المستدامة خاصة تلك التي تتعلق بالاستهلاك الرشيد للطاقة للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومن هذه الحلول استخدام لوحات الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من المياه من خلال المارينا التي يتم بناءها حاليا.









يأتي هذا الاطلاق كانعكاس لجهود "ماونتن فيو" وخطواتها الواثقة في السوق العقارية المصرية وهي الجهود التي تدعمها رؤية متميزة تقوم على ابتكار منتجات عقارية جديدة تساهم في احداث طفرة في العقارات وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بإيقاع سريع. كما تؤكد هذه الخطوة أيضا على قدرة "ماونتن فيو" على تحقيق نموا وأداءا متميزا في السوق العقارية على الرغم من فترة التحدي هذه، وهي نتيجة الفهم العميق للسوق والخلفيات المتنوعة للعملاء وتفضيلاتهم.