حبس مالك مخبز لاستيلائه على مليون و600 ألف جنيه من الدعم بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مالك مخبز، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مليون و600 ألف جنيه من اموال الدعم بدون وجه حق.









وكانت قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستيلائه على مبلغ مليون و٦٠٠ ألف جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق .





وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.