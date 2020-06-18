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الفنان حسين أبو حجاج: التمثيل مش هيأكلني عيش وورشة الكاوتش متعتي

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:56 م
حسين أبو حجاج
حسين أبو حجاج
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان حسين أبو حجاج، إنه لم يترك العمل فى ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها فى محافظة المنيا، أثناء مشاركته فى الأعمال الفنية، وتابع:" أنا مسبتهاش علشان أرجع ليها تانى..أنا فاتح الورشة منذ 85 ..وأنا قلت أن التمثيل مش هيأكلنى عيش ومش مضمون لكن الورشة أكل عيشى".

وأضاف "أبو حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها هى التى ساعدته على تحسين مستواه المادى، لدرجة أنه علم أبناءه فى مدارس خاصة.

ولفت "أبو حجاج"، إلى أن التمثيل مهنة غير مضمونة حسب قوله، وهو ما جعله يتمسك بعمله الخاص فى الورشة، وتابع: "أنا كنت أخد فى المشهد بتاع صعيدى فى الجامعة الأمريكية 400 جنيه وكنت باجى من المنيا للقاهرة وأرجع تانى ..مفيش غير مسلسل الكبير هو اللى أخد منى وقت كبير خلانى اقعد فى القاهرة".

وأكد الفنان حسين أبو حجاج، أن دخوله إلى عالم الفن كان بطريق الصدفة، ولم يخطط له مطلقًا، وتابع: "أنا دخلت التمثيل وأنا عندى 46 سنة بالصدفة ..وأنا بلاقى متعتى فى العمل بورشة الكاوتش ".
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