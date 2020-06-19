مدير مستشفى حميات دمنهور: تجربتي مع كورونا كانت صعبة.. وسأتبرع بـ بلازما الدم

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت صعبة جدًا، كونه نقل العدوى إلى أسرته، مشيرًا إلى أنه الآن تعافى تمامًا هو وأسرته، وسيتبرع ببلازما الدم يوم 26 يونيو الجارى.





وتابع هواش خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية : "التجربة صعبة جدًا لكن العامل النفسى أهم خطوة فى الشفاء ".





ونصح "هواش"، مرضى كورونا بالتماسك وعدم الانسياق للأوهام، وتابع: "إذا خاف المريض المناعة تتراجع والفيروس يتمكن أكثر فى الجسد وتتردى الحالة الصحية للمريض وتدخل فى مرحلة الخطورة".





وأكد هواش، أن الوقاية الآن هى العلاج نفسه، وعلى الجميع أن يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل حماية الشخص نفسه فى المقام الأول ومن ثم المجتمع، قائلا: "عندما تشك فى نفسك استشير طبيب على الفور واعزل نفسك فى البيت واتبع الإجراءات الطبية".