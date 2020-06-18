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مدير مدرسة الحسينية: الوكيلة طهرت معايا المدرسة وزميلنا مسح الحمامات

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:49 م
مدير مدرسة الحسينية
مدير مدرسة الحسينية
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عبد الخالق صلاح
قال سيد أحمد حسين، مدير مدرسة الحسينية الثانوية بنين بمحافظة الشرقية، تعليقا على الصور الذى تم تداولها له وهو يعمل على تنظيف وتطهير المدرسة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، إنه يعمل فى المدرسة منذ عام 1983، وما قام به شئ عادى وطبيعى من أجل حماية صحة ابنائه وزملائه، لافتًا إلى أن السيدة التى ظهرت معه فى الصور وكيلة المدرسة.


وأضاف "حسين"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على وشك الخروج للمعاش، ولا ينتظر شكرا أو تقديرا من أحد، وتابع: "أنا طالع معاش ومش منتظر حاجة من حد".


ولفت حسين، إلى أن قيادات المدرسة شاركوا فى حملة التنظيف والتطهير، وتابع: "واحد مننا دخل مسح حمامات الطلبة حفاظًا على صحة الطلاب فى ظل الجائحة".
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