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تعليم

الانتهاء من فرش لجان الثانوية العامة اليوم استعدادا لبدء الامتحانات الأحد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:02 ص
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الانتهاء من فرش لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن شركات التعقيم ستقوم بتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية العامة فجر يوم السبت الموافق 20 يونيو 2020.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم غلق مقار اللجان بعد تعقيمها وعدم السماح لأي شخص بدخولها لأي سبب لضمان بقاء فاعلية التعقيم وعدم فتحها إلا عند دخول الطلاب في اليوم التالي يوم 21 يونيو 2020 لأداء اول امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم تنظيف اللجان وتجهيزها للتعقيم في المرات التالية عقب كل امتحان.

جدير بالذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 

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