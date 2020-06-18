الطب الوقائي يناشد أصحاب الأمراض المزمنة التوجه للمستشفيات.. فيديو

ناشد مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة التوجه للمستشفيات لصرف الأدوية إذا كانت على نفقة الدولة حرصا على حياتهم، موضحا:" تلاحظ مؤخرا انخفاض نسبة المواطنين المترددين على المستشفيات لصرف الأدوية بسبب خوفهم من عدوى فيروس كورونا









وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى:" يجب على أصحاب الامراض المزمنة التوجه للمستشفي لمتابعة حالاتهم فى حالة الإصابة بفيروس كورونا، لأن موقفهم الصحي أصعب من الشخص العادي الذي لا يعاني من امراض مزمنة".









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، والمذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن المعدلات بدأت في الانخفاض، لافتا إلى أن الإصابات تسير وفقًا للتوقعات.









ونوه رئيس قطاع الطب الوقائي إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا توقعات الوزارة فى محلها وتكاد تكون متقاربة فى الأرقام.









وأكمل:" تلاحظ الايام الماضية زيادة فى نسبة الوفيات وبمراجعة الحالات تبين أنها بسبب الأمراض المزمنة".









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.