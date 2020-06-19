إحباط ٨ محاولات تهريب بمنافذ الجمهورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– سجائر- عقاقير طبية– مستحضرات تجميل – معدات لحام – قطع غيار لوادر ومعدات حفر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (2008194 مليونان وثمانية آلاف ومائة أربعة وتسعون جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (25) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم ارتداء كمامة، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عثور على غزل صيد، مخالفات مسطح مائى) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (692) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (127) حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.





يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.