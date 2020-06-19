منذ 1000 عام قبل الميلاد.. مدينة موط بالوادي الجديد تحكي تاريخ آلهة آمون

تحظي محافظة الوادي الجديد ، بالكثير من المواقع والأماكن الأثرية التى ترجع إلى العصور التاريخية المختلفة، حيث يوجد بالمحافظة العديد من المناطق والمواقع الأثرية التي تحكي تاريخ الأجداد ومليئة بالكثير من الاحداث التى مرت على أراضيها بل وسميت بأسمائها .





يقول منصور محمود باحث في تاريخ الواحات ، إن تاريخ مدينة موط يمتد عبر القرون من عام 1000 قبل الميلاد، وهو تاريخ لوحة المياه الشهيرة التي تزين معبد الإله آمون أحد الالهة القديمة في مصر الفرعونية وجاءت تسمية الواحة نفسها نسبة إلى “موت” وهو اسم زوجة الإله آمون.

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وأوضح أن مدينة موط بالوادي الجديد تقع وسط الصحراء الغربية المصرية ، وتعتبر عاصمة واحة الداخلة. وهي إحدى المدن الشهيرة واتي يوجد بها العديد من المناطق الاثرية والسياحية ، ويصفها المؤرخون "بواحة الملائكة"؛ فهي إحدى الواحات التي احتمي بها المسيحيون من بطش الرومان في العصور الأولي للديانة المسيحية.





وتابع أن موط ازدهرت في فترة وجيزة ونموها عمرانيًا معجزة تاريخية وجغرافية بالنظر إلي أنها تبتعد عن وادي النيل القديم بنحو 800 كيلو متر، وبالرغم من ذلك فلم تنعزل موط بل تواصلت تجاريًا وحضاريًا مع كل الحضارات التي مرت على المنطقة وتركت صدى لها وسط صحراء مصر الغربية.





ولفت الي أن مدينة موط تعد مقصدًا سياحيًا يجمع بين السياحة التاريخية وسياحة الاستشفاء وسياحة السفاري، فهي تمتاز بجوها المعتدل في كافة الفصول .





وأضاف أن مدينة موط بها العديد من المناطق الأثرية, فضلًا عن الآبار الكبريتية والتي تعد أحد مصادر الاستشفاء والتي يقصدها السياح من جميع دول العالم .





وذكر الباحث أحمد حنفي، أن أهالي مدينة موط مسالمون وكرماء بشكل يفوق الوصف، ويفاجأ السائحون أن بيوت الواحة مفتوحة لهم ويرحب اهلها بهم على الدوام، بل ولا يعدم سائح يتجول بين شوارع موط أن يحصل على هدية عباره عن علبة تمر .





واوضح أن واحة موط يوجد بها معبد يعود للأسرة 26 الفرعونية، وأطلال الجبانة العتيقة والتى شيدت على شكل مصاطب، وهي مصاطب لا ترقى لأهرامات الجيزة الشهيرة في ارتفاعها لكنها تمثل مشهدًا حضاريًا يدل على ما اشتهر به المصريون القدامي من تقديس الموت والإيمان بوجود حياة أخرى في عالم آخر تستوجب الاستعداد لها بشكل يتناسب مع هذه القدسية.





واضاف أن موط يوجد بها آثار رومانية تعود لحقبة الحكم الروماني لمصر وتعرف باسم “المزوقة” و تقع على بعد 37 كيلو متر من مدينة موط، وهى عبارة عن جبانة ترجع إلى العصر الرومانى وتضم مقابر منحوتة فى الصخر وعليها نقوش زاهية تمثل خيرات الواحات ومنها إله الزرع وإله الماء ومزارع الشعير والنخيل والطيور والتحنيط والحساب والعقاب.



