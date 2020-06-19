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تعليم

لاكتساب مهارات المقابلة.. مركز الابتكار بجامعة عين شمس يعلن عن إجراء OnlineMockInterview لطلاب كلية التجارة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
يقدم مركز الابتكار والريادة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور ماجد غنيمة،عدة خدمات لطلاب الجامعات حيث أعلن عن إجراء #OnlineMockInterview لطلاب الصف الثاني من كلية التجارة. 

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وأكد المركز أن هذه التجربة سوف تساعد على اكتساب مهارات المقابلة في مرحلة مبكرة، بدعم من شركائنا الخبراء في القطاع الخاص لمحاكاة تجربة مقابلة حقيقية.

وأشار انه يعد تدريب المقابلة الوهمية عنصرا اساسيا في تطوير فهم الطلاب لعالم الأعمال، وبناء المواقف والخصائص الشخصية اللازمة لنجاح المهنة والحياة.

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ويتم تنظيم هذا التدريب والاشراف عليه من قبل الولايات المتحدة مبادرة مصر للتعليم العالي برنامج المنح الجامعية العامة والذي يموله USAID/Egypt وادارة AMIDEAST.Egypt

ونوه المركز إلى أنه يمكن لطلاب الصف الثاني من جامعتي عين شمس والمنصورة التقديم من خلال هذا الرابط اضغط هنا 

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