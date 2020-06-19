أبرز أخبار التوك شو.. أحمد صبري: الرئيس طبق مقولة مسافة السكة.. عائد من ليبيا: 7 سيارات من الجيش الليبي رافقتنا للحدود المصرية.. إعلامية صينية تكشف تفاصيل فيروس جديد من سلالة كورونا يضرب بكين

الرئيس السيسي كرر تطبيق مقولة "مسافة السكة" .. أحمد صبري يدعو الشباب لاستثمار طاقتهم في تطوير مصر
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
علق الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، على عودة المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن بعد تكليف الرئيس السيسي أجهزة الدولة بإنهاء الأزمة، وقال إنها "رسالة طمأنة لكل المصريين بأن مصر تحمي أبناءها والقيادة السياسية قوية".
ودعا الكاتب الصحفي أحمد صبري، الشباب المصريين للبقاء فى بلادهم والعمل على تطويرها وتنميتها، قائلا: "القيادة السياسية تعطي مساحة كبيرة للشباب للعمل والتنمية، من المهم أن يلتف الجميع حول بلده".
كشف سيد طنطاوى أحد المواطنين العائدين من ليبيا تفاصيل ما حدث من احتجازهم على الأراضى الليبية وعودتهم لمصر بعد 27 ساعة فقط.
وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" عبر قناة "اكسترا نيوز": "بدأنا فى تجهيز أبلكيشن إلكتروني يتواصل من خلاله المواطنين مع الشركة، لافتا إلى أن سياسية الدولة المصرية تتجه لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني".
وأضاف طنطاوى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أنه كان مقيما بمدينة "ترهونة الليبية"، وبعد انسحاب اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي منها، استيقظوا على صوت ضرب النار صادر من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية.
توجهت والدة سيد صلاح أحد العائدين من ليبيا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي بذله لعودة المصريين من ليبيا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقاق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: "يا رب ينصر الرئيس على من يعاديه ويكفيه شر الأعداء والمرض وبلاوى الدنيا هو والقيادات المصرية وكل من ساند المصريين في ليبيا".
أكدت سعاد يي الإعلامية الصينية أنه خلال الفترة ما بين الجمعة الماضية حتى الان تم تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس جديد من سلالة كورونا في بكين.
وأضافت يي خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج اخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن معظم المصابين من الحالات الجديدة قد تواصلوا مع أحد السواق بوسط المدينة لبيع المنتجات الزراعية مشيرة إلى أن هذا السوق بالقرب من الأحياء السكنية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تعاني من مشكلات كثيرة بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الجميع يلاحظ تأثير ذلك على السياحة، والتجارة وأنشطة كثيرة يتم الغاؤها.
وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن فيروس كورونا يؤثر على النمو وبالتالى يؤثر على فرص العمل وعلى إيرادات الدولة.
أكد محمد صلاح المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تعمل على توفير الخدمات بشكل إلكتروني.
وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" عبر قناة "اكسترا نيوز": "بدأنا فى تجهيز أبلكيشن إلكتروني يتواصل من خلاله المواطنين مع الشركة، لافتا إلى أن سياسية الدولة المصرية تتجه لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني".
قال الدكتور نادر نور الدين استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن اثيوبيا هى السبب الرئيسي لفشل مفاوضات سد النهضة، مؤكدا انه كان يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين مصر والسودان مع الجانب الأثيوبي.
وأضاف نور الدين خلال لقاء له لبرنامج نظرة تقديم الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية صدى البلد اثيوبيا بدأت بالخبث في كل المفاوضات الجديدة، ولن تعود إلى اتفاقية واشنطن وسنبدأ بمرجعية اعلان مبادئ سد النهضة.
قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن شركة بتروتريد تقوم بإنتاج المطهرات للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لدينا حاليا شركة السويس لمهمات السلامة لـ تصنيع المهمات الخاصة للعاملين في قطاع البترول، سواء ملابس أو أحذية، وحاليا تقوم بتصنيع الكمامات للعاملين في القطاع وطرح الباقي في السوق للمواطنين.
قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه منذ بداية الأسبوع وهو يجرى جولات ميدانية على المدارس للإطلاع على استعدادها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.
وتابع: "اليوم قررت إحالة مدير مدرسة للتحقيق كونه لم يستعد بالشكل اللائق للامتحانات.. وشكلت لجنة على الفور للإنتهاء من الاستعدادات خلال 24 ساعة ".
قال الدكتور عمرو عبد الباقي طبيب القلب بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية أن ظهور فيروس جديد فى الصين خبر غير سعيد، مؤكدا أنه للأسف لم نتوقع ما سيحدث فى المستقبل ومن المتوقع أن يحدث عدد من الأمواج المتتالية لفيروس كورونا.
وأضاف عبد الباقي خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن عدد الحالات من الفيروس الجديد قليل، مشيرا إلى ان الصين ملتزمة بالتباعد ولديهم قدرة على السيطرة على الفيروس.