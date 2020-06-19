أبرز أخبار التوك شو.. أحمد صبري: الرئيس طبق مقولة مسافة السكة.. عائد من ليبيا: 7 سيارات من الجيش الليبي رافقتنا للحدود المصرية.. إعلامية صينية تكشف تفاصيل فيروس جديد من سلالة كورونا يضرب بكين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

كشف سيد طنطاوى أحد المواطنين العائدين من ليبيا تفاصيل ما حدث من احتجازهم على الأراضى الليبية وعودتهم لمصر بعد 27 ساعة فقط.





وأضاف طنطاوى خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أنه كان مقيما بمدينة "ترهونة الليبية"، وبعد انسحاب اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي منها، استيقظوا على صوت ضرب النار صادر من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية.







