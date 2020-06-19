شاهد.. تاجر يعتدى على جاره بآلة حادة في باب الشعرية ويهرب

اعتدى أحد أبناء صاحب محل بحى باب الشعرية على جاره بسلاح أبيض في رقبته أثناء سيره أمام محله، مما أدى إلي إصابته بجرح نافذ في رقبته وقطع في أحد أوتار الرقبة وفر المتهم هاربا.





وكان الشاب المصاب قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة الجمالية بالواقعة، بعد أن تم عمل تقرير طبى، حيث توجهت قوة من مباحث قسم الجمالية لمكان الواقعة بحثا عن المتهم الذى تبين اختفائه عقب ارتكابه الواقعة.





بينما تمكن رجال الأمن من القبض على والد المتهم وتم اقتياده إلى قسم الجمالية لاتخاذ اللازم.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن الواقعة بسبب مشادات كلامية سابقة بين الطرفين، حيث رصدت كاميرات المراقبة الواقعة والتى أظهرت مرور الشاب المصاب أمام محل الجاني وقيام الآخير بالتعدى عليه بآلة حادة في رقبته.





فيما لم تتمكن القوات من ضبط المتهم الذي فر هاربا بعد ارتكابه للواقعة وتبين أنه تاجر مستلزمات أحذية.





وتناشد أسرة المصاب أجهزة الأمن بسرعة القبض على المتهم الهارب والسلاح المستخدم وتقديمة للنيابة العامة للتحقيق.