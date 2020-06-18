نائب رئيس بنك مصر: تدريب الموظفين لمواكبة التطور التكنولوجي في ظل تفشي كورونا

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إنه من ضمن استراتيجيات البنك الشمول المالي، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو من أهم القطاعات التى يوليها البنك اهتمامًا كبيرًا لخلق فرص عمل عديدة.





وأضاف "المغربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن الشركات الكبيرة والمتوسطة اليوم حتى لو كانت حجمها ليس بالكبير سيخرج منها الكثير من الدعم بالإضافة إلى خروج شركات كبيرة ستقود الاقتصاد المصري مستقبلًا، منوهًا إلى أن هذه الشركات تُعد من أكبر الشركات التى تخلق فرص عمل كثيرة.





وأوضح نائب رئيس بنك مصر أن البنك ليس وحده هو من يهتم بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ولكن البنك المركزى يوليها الاهتمام الكبير من خلال العديد من المبادرات، ومن أشهرها مبادرة الـ5% للشركات الصغيرة؛ إضافة إلى مبادرة الـ7% للشركات المتوسطة، مشيرا إلى أن هناك دعما كبيرا ماديا وغير مادي لهذا القطاع الحيوى والكبير في البنك.





وأشار إلى أن هناك مبادرات كثيرة يطرحها البنك المركزى والقطاع المصرفي لهذا القطاع كي يتم تكبير هذه الشركات؛ ويجب تقديم الدعم التقنى كى تستطيع إنتاج وتصدير المنتجات التى نستوردها من الخارج مع تقديم الخدمات بصورة أفضل بكثير.





وكشف نائب رئيس بنك مصر عن بروتوكول مع وزارة الاتصالات بمقتضاه يأتى ببرامج ذات سمعة كبيرة فى هذا المجال رغم تأثرها من جائحة كورونا سواء داخل مصر أو خارجها ويستفيدوا من مبادرة الـ5% للشركات الضغيرة إلى جانب تدريب موظفي البنك كي يستطيعون مواكبة التطور التكنولوجي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



