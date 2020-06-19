لمكافحة كورونا.. روبوتات لنقل وتسليم طلبات الطعام ببريطانيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها سكان مدينة ميلتون كاينس في بريطانيا وهم معتادون على حركة روبوتات شركة ستارشيب تكنولوجي التي تنقل وتسلم طلبيات الطعام إلى مساكن ومكاتب العملاء وذلك للحد من انتشار كورونا.





بدأت الشركة التي تتخذ من ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية مقرًا لها خدمة توصيل وتسليم طلبيات الأكل عن طريق الروبوتات في المدينة البريطانية الواقعة شمال العاصمة لندن منذ أكثر من عامين.









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ومنذ إطلاق الخدمة نقلت روبوتات الشركة التي بدأها مؤسسا تطبيق سكايب أكثر من 100 ألف عملية تسليم.





وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة خدماتها في ست مدن جديدة حول العالم بما في ذلك خدمة توصيل البقالة في العاصمة الأمريكية واشنطن.





يقوم العملاء بإجراء طلب البقالة أو الوجبات السريعة باستخدام أحد التطبيقات، وتقوم الروبوتات ذات العجلات الست بتسليم الطلبيات من خلال تمكين الزبون من فتح الغطاء العلوي للروبوت عن طريق رمز سري ترسله الشركة على الهاتف المحمول واستلام الطلبية.