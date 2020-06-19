أحزاب تشيد بجهود السيسىي فى عودة العمال المصريين المحتجزين بليبيا..الغد:الرئيس يؤكد مسؤولية الدولة ودورها في حماية مواطنيها خارج حدوده.. والوفد: مصر لا تدخر جهدا فى وقف أى إساءات ضد أبنائها فى الخارج

رئيس الغد يشيد بقرار الرئيس السيسى بعودة العمال المصريين المحتجزين فى ليبيا

حزب الجيل: مصر الجديدة بقيادة السيسى قوية وقادرة على حماية أبنائها خارج الوطن

الوفد: عودة المصريين من ليبيا تؤكد قدرة الدولة في الحفاظ على مواطنيها

المصريين الأحرار يُشيد بجهود الدولة لإعادة المحتجزين من ليبيا

الشعب الجمهوري:سرعة إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا يرسخ لحرص الدولة على كافة أبنائها









الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المصريين المحتجزين بليبيا ، حيث أكدوا أن الرئيس يرسخ مبادئ جديدة تجاه كل مواطن مصري مغترب، ويؤكد مسؤولية الدولة ودورها في حماية مواطنيها خارج حدودها ، كما أشاروا إلى أن عودة العمال المحتجزين من قبل عصابات مسلحة في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين آمنين، يؤكد من جديد حرص مصر على أبنائها في كافة ربوع العالم، ورعاية مصالحهم وحمايتهم قدر الإمكان من التعرض لأي أذى من قبل أي جهة. أشادت عدد من الأحزاب السياسية بجهود





فى البداية أشاد المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعودة العمال المصريين من ليبيا

كما أشاد مصطفى فى بيان صحفى له بقدرة الأجهزة المصرية علي تنفيذ تعليمات الرئيس بشكل عاجل وفوري وماهر.





وأضاف رئيس حزب الغد أن الرئيس يرسخ مبادئ جديدة تجاه كل مواطن مصري مغترب، ويؤكد مسؤولية الدولة ودورها في حماية مواطنيها خارج حدودها.





وأوضح أن الرئيس يرسخ لمبادئ سياسية جديدة ملزمة ولثوابت سياسية للدولة المصرية، ونحن نحيي الرئيس علي تلك السياسة الحكيم والإدارة الفعالة.





وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بالتحرك السريع الإيجابي والناجح من مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ توجيه الرئيس السيسى بإعادة العمال المصريين المحتجزين فى مدينة ترهونة الليبية بعد الاعتداء عليهم من قبل متطرفين.





وأشار الشهابي فى بيان صحفى له إلى عودة ٢٣ عاملا مصريا بعد ٤٨ ساعة من تداول شريط فيديو لهم، يؤكد أن مصر الجديدة بقيادة الرئيس السيسى قوية وقادرة على حماية أبنائها خارج الوطن.





وأضاف أنه كان يحلم دائما باليوم الذى يأتى وتتحرك فيه الدولة لصون كرامة المصرى خارج البلاد ويفخر فيه المغترب المصرى بجواز سفره ، بعد أن عشنا عقود طويلا نسمع عن حماية الدول الغربية لمواطنيها فى الخارج والدولة المصرية عاجزة عن فعل المثل.





وأعرب ناجى الشهابي عن إعجابه وفخره واعتزازه برد الفعل السريع من الرئيس ومؤسسات الدولة الوطنية الذى أعاد العمال المصريين إلى ذويهم آمنين سالمين.





وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، دليل قاطع على قدرة الدولة المصرية بقيادتها السياسية على الحفاظ على مواطنيها في الداخل والخارج.





وأشار إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخله العاجل لإنهاء تلك الأزمة يؤكد على أن الدولة لا تدخر جهدا في حماية المصريين ووقف أي إساءات تمارس ضده في أي مكان .





وأكد الهضيبي، في بيان له، أن مصر دولة مؤسسات وتحت قيادة مستنيرة حريصة على الحفاظ على كرامة مواطنيها ووضعها فوق أي اعتبار، وأن هذا الموقف وجه العديد من الكلمات والرسائل للخارج بأن الدولة المصرية تضع المواطن المصري نصب اعينها، وأنها تتابع عن قرب أوضاعهم وأحوالهم من خلال التواصل المستمر بين الحكومة المصرية وحكومات الدول الأخرى للاطمئنان على أوضاعهم، وعدم التهاون في حقوقهم كمواطنين مصريين.





ولفت إلى أن عودة المصريين بهذه الصورة المشرفة تضاف إلى إنجازات الرئيس السيسي ومواقفه الخارجية التي تخرج من قيادة حكيمة أدركت حماية المواطن وحفظت له حقوقه ورفضت التهاون فيها، أو التقليل من شأنه.





أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل بجهود الدولة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المصريين المحتجزين بليبيا.





وقال الدكتور عصام خليل ، إن القيادة السياسية لاتغفل طرف عين عن مصالح وحماية أبناء الوطن أينما كانوا، كرامة المصريين خط أحمر يقف حافظ لها رئيسًا مخلص ومؤسسات عظيمة صقورا ساهرة وجيش باسل وشرطة آبيه.





وألمح إلي أن الشعب الليبي الأصيل مشكورا في نبذ التصرف الخارج و التجاوز السافر من قلة موتوره ولن يسمح أحد المساس بالعلاقات المصرية الليبية الشقيقة من الجانبين.





وشدد علي ان مصر ومؤسساتها الوطنية تقف صخرة صلده لن ينال منها غادر لتحمي أبنائها وارضها وتحقيق استقرارها.





ومن جهته قال حازم هلال أمين شئون المصريين في الخارج بالمصريين الأحرار، إن الدولة أخذت على عاتقها عودة أبنائها العالقين في عدد من الدول خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وأن حزب المصريين الأحرار له الشرف في التنسيق مع عدد من الجهات والشركات لعودة عدد من العالقين من دول مختلفة ، وهذا دور واجب علينا جميعا في مساعدة الدولة التي بالحق لاتهدأ ولايغمض لها جفن من أجل حماية أبناءها وتقديم الرعاية للقريب والبعيد منهم .





وأشاد حزب الشعب الجمهوري بجهود الدولة المصرية، لإعادة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا من قبل ميليشيات مسلحة.

وقال الحزب في بيان له إن عودة العمال المحتجزين من قبل عصابات مسلحة في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين آمنين، يؤكد من جديد حرص مصر على أبنائها في كافة ربوع العالم، ورعاية مصالحهم وحمايتهم قدر الإمكان من التعرض لأي أذى من قبل أي جهة.





وأشار الحزب، إلى أن عودة العمال المصريين المحتجزين في ليبيا بهذه السرعة يأتي تأكيدًا على تصريحات الرئيس السيسي المستمرة، بأنه لن يترك مواطنًا مصريًا يتألم خارج وطنه دون أن تمد الدولة المصرية له يد العون.





وألمح الحزب إلى أن تحركات الدولة السريعة جدا تجاه هذه الواقعة بعد انتشار فيديوهات لتعذيب العمال من قبل ميليشيات مسلحة إرهابية، تؤكد على نهج الحكومة المصرية والقيادة السياسية في السنوات الأخيرة في التعامل مع المصريين في الخارج، مما أحدث تغيرًا ملحوظًا في الملف، الذي كان يعاني من إهمال شديد قبل ثورة 30 يونيو.