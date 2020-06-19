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توك شو

بعد تجربته على 11 ألفا و500 مريض.. طبيب مصري بلندن يكشف عن عقار فعال لـ كورونا.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:20 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور عصام عبدالصمد أستاذ التخدير والرعاية المركزة بلندن، إن عقار" ديكساميثازون " يتم استخدامة منذ سنوات طويلة وتم اكتشافه فى عام 57، والأطباء بدأوا فى استخدامه من عام 60.




وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر فى القلب المذاع على قناة المحور، أن عقار ديكساميثازون، يساعد فى علاج أشياء كثيرة وهو ضد الالتهاب، والسرطان ومشكلات الجلد.



ولفت إلى أن هذا الدواء من الممكن أن يستخدم لعلاج فيروس كورونا، وأكد أن فيروس كورونا يحتاج مناعة قوية تواجهه.


وأشار إلى أن هناك بروفيسور يدعى بيتر أخذ هذا العقار وبدأ تجربته على 11500 مريض كورونا، واصبح يعطى لهم عقار الـ ديكساميثازون.



وأوضح أن البروفيسور قال إن هذا العقار يقلل نسبة الوفيات بنسبة 30% إذا كان المريض على جهاز تنفس صناعى و يقلل نسبة الوفاة 20% إذا كان المريض على كمامة اكسجين.


وطلب من المواطنين عدم شراء عقار ديكساميثازون لانه يستخدم عن طريق اشراف طبيب، ولا يجب أن يتناوله المريض من تلقاء نفسه، لأنه يتسبب فى وفاة مرضى السكر و القلب.

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