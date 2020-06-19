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ساحة رأي

داليا السواح تكتب : إذا غضب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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تابعنا باهتمام الأيام الماضية ازمة العمالة المصرية بليبيا الذين تم اعتقالهم في ترهونة علي يد الميلشيات الموالية لحكومة طرابلس و قد اثار وجيعة الشعب المصري  عرضهم لفيديو مسئ اثناء تعذيبهم للمصريين ضاربين عرض الحائط بكل  قوانين الحرية و حقوق الانسان،  و لكن فور نشر الفيديو لم تتوان الدولة لحماية مواطنيها و بدأت في تحركاتها لإنهاء ازمة المصريين و التي استطاعت ان تنهيها في خلال ساعات محدودة حرصا منها علي  كرامة كل فرد مصري خارج اراضيها .

و لتعلن رسالة للعالم اجمع بان للمواطن المصري ظهرا يحمية و في حقيقة الامر لم تكن هذه المرة الوحيدة فقد بكت مصر ابناءها عام ٢٠١٥ اثر حادثة مقتل ٢١ مصريا علي يد الدواعش و كان رد الحكومة فوريا لاخذ الثأر من هولاء بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية ..

 ففور انتخاب الرئيس السيسي عام ٢٠١٤  رئيسا لمصر  فقد حرص  علي محاولات الحكومة المصرية لتوحيد المؤسسات الليبية تحت قيادة رسمية و كان احدث هذه المحاولات اتفاقية القاهرة و التي وصفها البعض بانها الملاذ الاخير لانقاذ ليبيا محذرا من التمسك بالحل العسكري لحل الازمة الليبية و قد عرض الرئيس السيسي بنود الاتفاقية التي من ضمن بنودها خروج كافة المرتزقة الاجانب من الدولة و تسليم الميليشيات أسلحتها، بجانب استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف و قد لاقت هذه المبادره دعما عربيا و دوليا قوية بخلاف تركيا فقد رفضتها قلبا و قالبا و السبب انها تلهث وراء النفط الليبي  من جانب و الغاز العربي من جانب اخر كذلك محاولتها القديمة لتفتيت الدولة المصرية و التي تصدي لها الشعب و الجيش المصري.

 فرغبتها الملحة الي الوجود جانب مصر عبر حدودها الغربية و حلم احياء العهد العثماني القديم  وحيال ذلك فهي ترسل الاف  المرتزقة الذين يتعاونون مع  الميلشيات المسلحة في ليبيا  فاطماع انقرة تزداد يوما عن الاخر في ليبيا و خطرها لا يمس ليبيا فقط بل يهدد القارة الاوربية و الدولة المصرية و اذ تهتم مصر بأمن جيرانها محاولة دون كلل و لكن اذا ما اصرت تركيا علي توجهاتها غير مبالية بالقرارات الدولية و اصرت علي تدخلها و سيطرتها علي ليبيا فمصر قادرة بقوة الله و ابناءها حماية اراضيها و عدم مساسها و الدوافع السياسية ترغم قائدنا علي سلك كل السبل السلمية اولا و اعطاء الفرص للتوصل الي الحلول السلمية و لكن ما اذا  اصبحت تركيا خطرا يهدد أمننا القومي فمصر كفيلة به فاتقوا شر الحليم إذا غضب.
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