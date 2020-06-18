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حوادث

أخبار الحوادث: بائع بطيخ يقتل زوجته فى حلوان.. المشدد 15 سنة لـ عاطلين قتلا عاملا بـ المرج

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:55 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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اسلام مقلد
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

بسبب علبة سجائر.. المشدد 15 سنة لـ عاطلين قتلا عاملا بـ المرج
عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، عاطلين بـ السجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بـ قتل عامل في مشاجرة في المرج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خالفوا قرار الحظر.. ضبط 6 أشخاص في ملعب كرة قدم بشبرا الخيمة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص داخل ملعب كرة قدم خماسى "غير مرخص" بناحية بيجام بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، لمخالفتهم قرار حظر تحرك المواطنين .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضربها حتى الموت..حبس بائع لاتهامه بقتل زوجته بحلوان
قررت النيابة العامة حبس بائع ٤ ايام على ذمه التحقيق لاتهامه بقتل زوجته ضربا حتى الموت ، حيث وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، حيث إنه كان مبيت النيه بقتلها بعد ان انهال عليها ضربا حتى لفظت انفاسها الاخيرة قبل وصولها المستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

82 طربة حشيش.. إحباط محاولة لتدوير المخدرات بمطروح .. فيديو
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وخلطه لإنتاجه بكميات كبيرة، وبحوزتهما 82 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.


مصرع شاب غرقا في مياه ترعه قرية الفرستق بالغربية
لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس،  غرقا  في ترعة قرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بسبب ماكينة الري خلال تصليحها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في حكم للتأديبية.. الغرامة عقوبة المسئول السابق المستخدم لسيارة غير مرخصة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة مسئولين وسائق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة  واستخدام وقيادة سيارة غير مرخصة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.


في منزل مهجور.. العثور على جثة منتفخة بالإسماعيلية
عثرت مديرية أمن الإسماعيلية على جثة شخص في منزل مهجور. تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بورود إخطار من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة منتفخة بمنزل مهجور.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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