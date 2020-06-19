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توك شو

للوقاية من كورونا.. استشاري تغذية: على طلاب الثانوية العامة النوم جيدا وشرب المياه بكثرة.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:24 ص
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم لتقوية المناعة، وبالتالي مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف" فهمي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه على طالب الثانوية العامة أن ينام جيدا وأن يتناول الماء بكثرة للحفاظ على الجسم من الجفاف.

وتابع استشاري التغذية، أنه يجب التعرض للشمس للحصول على فيتامين "د" لتقوية العظام، وكذلك تناول اللحوم والأسماك والبطاطس والبطاطا والفلفل والمكسرات والكرفس والزبادي لاحتواءه على البكتيريا النافعة لتقوية المناعة.
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