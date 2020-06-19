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لطلاب الثانوية العامة.. 4 نصائح قبل التوجه للامتحانات لمواجهة كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:09 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب على طلاب الثانوية العامة أثناء توجههم للجان الامتحانات أن يأخذوا معهم أكثر من كمامة لمنع التلوث.


وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، إن على الطالب أن يحضر معه زجاجة كحول خاصة به، وكذلك المناديل الورقية والتي تساعد على عدم لمس أي شيء لمكافحة العدوى.


وتابع، إن من أهم الأغذية التي تمد الجسم بالفيتامينات وتساعده على تقوية المناعة، هي البطاطس والبطاطا والأسماك وتحتوي على فيتامين "أ"، أما فيتامين "ب" فنحصل عليه من خلال الخميرة البلدي والعيش البلدي.
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