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توك شو

مدير مستشفى الأقصر بعد تعافيه من كورونا: تعاملت معاه كدور برد عادي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:18 ص
مصاب بكورونا
مصاب بكورونا
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عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، تفاصيل تعافيه من فيروس كورونا، قائلًا إنها تجربة مر بها، والحمد الله استطاع التغلب على المرض".

وتابع "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى،عبر القناة الأولى المصرية،: "كورونا زى أى فيروس عادى خالص، الناس صورته على أنه قاتل وهذا غير صحيح إلا مع أصحاب الأمراض المزمنة.. أنا تعاملت مع كورونا على أنه دور برد عادى".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 387 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

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