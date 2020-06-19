مسئول المصريين الأحرار بالخليج: إعادة المحتجزين يعكس قوة مصر ورئيسها

قال أحمد علي حسن مسئول المصريين الأحرار بقطاع الخليج العربي، وعضو الأتحاد العام للمصريين بالخارج، إن تدخل الدولة المصرية والقيادة السياسية لإعادة المواطنين المصريين المحتجزين في الأراضي الليبية دليل واضح علي قوة وقدر مصر ورئيسها السيسي.





وأضاف مسئول المصريين الأحرار بالخليج، أن الرئيس ساهر لحماية أبنائه داخليًا وخارج القطر المصرى، ولم يتهاون في حق لهم، مشكورا بمجرد علمه بالواقعة وجه كل الأجهزة والجهات المعنية للتعامل بأسلوب حرفي يليق بقدر مصر.





وأشاد بجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للمتابعة والدور الرائد دائما لأبطال مصر من الجهات الأمنية وبخاصة المخابرات العامة المصرية.



