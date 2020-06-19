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رياضة

أخبار الرياضة.. مبادرة صدى البلد للصلح بين الأهلي والزمالك.. مفاجأة في أزمة عمرو وردة.. وقرارات اتحاد الكرة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:11 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالآتي:


قطبا الكرة المصرية " الأهلي والزمالك”، الأكثر شعبية وشهرة في العالم العربي بين أندية كرة القدم، يخوضان منافسات شرسة تمنح الجمهور الروح والتشجيع بأخلاق والانتماء للنادي المفضل. لكن التنافس.... 


شهد بيت العائلة الكروية المصرية على مدار ثلاثة أيام جوا أسريا تمثل في سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني البالغ عددها 54 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.


كشف الاعلامى خالد الغندور نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق حقيقة  ما تردد من شائعات حول رحيله عن قناة الزمالك الفضائية.


يتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، اللاعب المصري هيثم حسن المحترف في صفوف نادي شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في فرنسا بعد الحصول على مجموعة من السيديهات الخاصة به ولمبارياته مع فريقه.


أعلن السيد حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة طويلة في المستطيل الأخضر، مع أندية بتروجيت والأهلي وطنطا.


يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 25 يونيو الي مصر تمهيدًا لقيادة تدريبات الفريق الاول استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.


فجرت ديمي ستاماتيليا، الصحفية اليونانية المهتمة بأخبار نادي أولمبياكوس، أسرارًا جديدة في الأزمة التي أثيرت بخصوص عمرو وردة المحترف بصفوف نادي باوك سالونيك.
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