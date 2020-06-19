اشتعال الجدل في لبنان بعد أنباء متضاربة عن صحة الرئيس عون

اشتعلت حالة من الجدل داخل الساحة السياسية اللبنانية، أمس الخميس، بعد تضارب الأنباء عن صحة الرئيس ميشال عون، رغم نفيها مرارًا من قبل رئاسة الجمهورية ومسئولين في حزبه.





ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية نقلت عن مسئول غربي كبير قوله إن الرئيس اللبناني ميشال عون في غيبوبة منذ 12 الشهر الجاري، وأن حالته باتت حرجة.





ورغم التشكيك في خبر معلوف، من قبل صحف ومصادر لبنانية مختلفة، انتهاءً بإصدار مدير تحرير المجة الألمانية نفيًا عن تعرض مجلته لخبر وفاة عون، إلا أن الجدل حول صحة الرئيس، عاد إلى الواجهة، بين مؤكد أنه في وضع سيء، وبين متهم لمعلوف ومعارضيه، بترويج أخبار كاذبة.



