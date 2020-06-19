بمكونين من منزلك.. وداعا للشعر الهايش المتطاير

يعد قناع الشعر من أهم طرق العناية بالشعر التي يمكن تنفيذها في المنزل من المكونات المتوفرة بسهولة في مطبخك.





مكونات:

2 موز ناضج

جل الصبار

2 كبسولات فيتامين E





خطوات:

في مطحنة ، أضيفي وعاء من اللبن الرائب ، أضف 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار و 2-3 كبسولات فيتامين E (وهي متاحة بسهولة في الصيدلي).





قومي بطحن القناع لمدة دقيقة وضعيه عن طريق تقسيم شعرك. اتركيه لمدة 10 دقائق ، اغسليه كالمعتاد وقم بترطيب شعرك كما تفعل.





الموز رائع لشعرك. بخلاف الحفاظ على قشرة الرأس ، فإنها تغذي فروة رأسك وتتركها رطبة وتحسن مرونة الشعر أيضًا.





وفي الوقت نفسه ، فإن اللبن الرائب غني بالبروتين ويصلح بصيلات الشعر التالفة ويعمل كمكيف طبيعي.





يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا ويحتوي على إنزيمات تحلل البروتين ، والتي تعمل على إصلاح خلايا الجلد الميتة في فروة الرأس. أخيرًا ، يوازن فيتامين هـ بين إنتاج الزيت ويضيف لمعانًا طبيعيًا لشعرك.



