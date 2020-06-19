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مرأة

بمكونين من منزلك.. وداعا للشعر الهايش المتطاير

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد قناع الشعر من أهم طرق العناية بالشعر التي يمكن تنفيذها في المنزل من المكونات المتوفرة بسهولة في مطبخك.

مكونات:
2 موز ناضج
جل الصبار
2 كبسولات فيتامين E

خطوات:
في مطحنة ، أضيفي وعاء من اللبن الرائب، أضف 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار و 2-3 كبسولات فيتامين E (وهي متاحة بسهولة في الصيدلي).

قومي بطحن القناع لمدة دقيقة وضعيه عن طريق تقسيم شعرك. اتركيه لمدة 10 دقائق ، اغسليه كالمعتاد وقم بترطيب شعرك كما تفعل.

الموز رائع لشعرك. بخلاف الحفاظ على قشرة الرأس ، فإنها تغذي فروة رأسك وتتركها رطبة وتحسن مرونة الشعر أيضًا.

 وفي الوقت نفسه ، فإن اللبن الرائب غني بالبروتين ويصلح بصيلات الشعر التالفة ويعمل كمكيف طبيعي.

 يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا ويحتوي على إنزيمات تحلل البروتين ، والتي تعمل على إصلاح خلايا الجلد الميتة في فروة الرأس. أخيرًا ، يوازن فيتامين هـ بين إنتاج الزيت ويضيف لمعانًا طبيعيًا لشعرك.

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