بمكونين من منزلك.. وداعا للشعر الهايش المتطاير

يعد قناع الشعر من أهم طرق العناية بالشعر التي يمكن تنفيذها في المنزل من المكونات المتوفرة بسهولة في مطبخك.
مكونات:
وعاء من اللبن الرائب
2 موز ناضج
جل الصبار
2 كبسولات فيتامين E
خطوات:
في مطحنة ، أضيفي وعاء من اللبن الرائب، أضف 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار و 2-3 كبسولات فيتامين E (وهي متاحة بسهولة في الصيدلي).
قومي بطحن القناع لمدة دقيقة وضعيه عن طريق تقسيم شعرك. اتركيه لمدة 10 دقائق ، اغسليه كالمعتاد وقم بترطيب شعرك كما تفعل.
الموز رائع لشعرك. بخلاف الحفاظ على قشرة الرأس ، فإنها تغذي فروة رأسك وتتركها رطبة وتحسن مرونة الشعر أيضًا.
وفي الوقت نفسه ، فإن اللبن الرائب غني بالبروتين ويصلح بصيلات الشعر التالفة ويعمل كمكيف طبيعي.
يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا ويحتوي على إنزيمات تحلل البروتين ، والتي تعمل على إصلاح خلايا الجلد الميتة في فروة الرأس. أخيرًا ، يوازن فيتامين هـ بين إنتاج الزيت ويضيف لمعانًا طبيعيًا لشعرك.