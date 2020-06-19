AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

السلاب: المحليات فسرت قرار الرئيس بوقف تراخيص البناء بشكل خاطئ أضر بالاقتصاد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:48 ص
النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن الأجهزة المحلية والمحافظات طبقت قرار رئيس الجمهورية بوقف إصدار تراخيص جديدة للبناء في محافظات القاهرة الكبرى بشكل خاطئ ومضر للإقتصاد الوطني.

وأضاف النائب فى بيان صحفى له ، عقب توجيه الرئيس تعليماته بوقف إصدار تراخيص جديدة للبناء في محافظات القاهرة الكبرى سارعت الأجهزة المحلية وكافة المحافظات بإصدار قرار مماثل وتم تعميمه على كافة عواصم المحافظات وتم تفسيره بشكل خاطئ على نحو مضر بالإقتصاد، فالرئيس أراد من تطبيق هذا القرار إلى التأني في إصدار تراخيص بناء جديدة في القاهرة الكبرى حتى يتم دراستها بشكل جيد والتأكد من عدم وجود مخالفات وأن جميع الأبنية الجديدة تقام وفق خطة الدولة العمرانية التي تهدف للقضاء على العشوائيات والبناء غير المخطط.

وأستكمل السلاب، أن المحليات فسرت القرار بوقف البناء وليس وقف إصدار تراخيص جديدة فقط وفق الشروك والآليات التي وضحها الرئيس في قراره، وتم تنفيذ القرار بتعنت مما أضر بالإقتصاد وقطاع المقاولات حتى بالنسبة للمشروعات القائمة بالفعل أو التي سبق وكانت استخرجت تراخيص بناء في وقت سابق عن القرار وحتى المشروعات التي يتم بها عمليات إحلال وتجديد قد تأثرت بهذا القرار وهذا مخالف لقرار الرئيس الذي وجه بالتآني في إصدار تراخيص جديدة لإعطاء الفرصة للمحليات للمراقبة على الأعمال الإنشائية الجديدة.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن القرار قد طُبق بشكل جائر ومضر لقطاع المقاولات العامة والذي توليه الدولة أهمية خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وقد اكد الرئيس على ضرورة ألا تتوقف هذه الأعمال الإنشائية وألا يتأثر قطاع المقاولات بأي ظروف وضرورة مواصلة العمل ليلًا ونهارًا في كافة المشروعات الإنشائية حتى لا تتأخر جداول التشغيل ومواعيد التسليم النهائية مما يعرقل أهداف الدولة ومخططاتها العمرانية، ومما لا شك فيه أن التفسير الخاطئ لهذا القرار وتطبيقه بشكل مجحف سيلحق الضرر بكافة الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات، فقد تضررت أكثر من ١٠٠ صناعة مصرية تعمل بشكل مباشر في إنتاج مواد الخام الخاصة بهذا القطاع واكثر من ٤٠ شركة كبرى تواجه صعوبات تمويلية حاليًا بسبب وقف الإنتاج، وهذا في الوقت الذي تحرص فيه القيادة السياسية على الدفع بالإقتصاد الوطني وعدم تأثر الصناعات الوطنية بخطة الدولة لمواجهة وباء كورونا المستجد، والحرص على عدم تضرر العمالة، خاصة انه يعمل في قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به أكثر من ٤ مليون عامل مصري يقع عليهم ضرر مباشر من التنفيذ الخاطئ لهذا القرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محلية البرلمان ترد على قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر

لمدة 6 أشهر.. وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات.. نواب يشيدون بالقرار.. ويؤكدون: يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي ويتزامن مع تجاوز قيود ارتفاع الطوابق

التنمية المحلية: تنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء

محافظ الدقهلية: وقف تراخيص المباني أو توسعتها أو تعديلها 6 أشهر

دمياط الجديدة: قرار وقف تراخيص البناء لا ينطبق على المدن الجديدة

قرار غير مدروس.. الأدوات الصحية: وقف تراخيص البناء يزيد ركود الأسواق

ترشيحاتنا

لماذا شددت السعودية إجراءات كورونا بجدة رغم ارتفاع الإصابات في الرياض؟

بقرار جمهوري.. المالية تعلن خبرا سارا للعاملين بالدولة

حقيقة وليس تمثيل.. فرح سنية والمعلم سردينة سر خلطة لن أعيش في جلباب أبي

مى نور الشريف تهنئ نورا بعيد ميلادها: أمي وخالتي وصديقتي

ماذا تفعل إذا فقدت الفرامل على الطريق؟

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط

بملابس صيفية.. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بملابس كاجوال.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها