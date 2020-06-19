إجمالي وفيات كورونا حول العالم يتجاوز الـ 450 ألفا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن إجمالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز الـ450 ألفًا، مشيرةً إلى أن الإصابات تخطت الـ8.4 ملايين حالة.





وما تزال أوروبا القارة التي سُجّل فيها أكبر عدد وفيات في العالم حيث سجلت 190,120 وفاة من أصل 2,469,242 إصابة، لكن المرض يتفشى حاليًا بوتيرة سريعة في أمريكا اللاتينية مع تسجيل 86,706 وفيات من أصل 1,840,488 إصابة.





وتضاعف عدد الوفيات في العالم، خلال أكثر من شهر ونصف الشهر وسُجلت أكثر من 50 ألف وفاة إضافية خلال الأيام الأحد عشر الماضية.





والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من جراء الوباء وتقترب حصيلة الوفيات على أراضيها من 120 ألفًا حيث سجلت 117,832 وفاة من أصل 2,164,497 إصابة مثبّتة.



