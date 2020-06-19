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طريقة تحضير سلاطة الرنجة بالبطاطس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الشيف اميرة شنب طريقة تحضير سلاطة الرنجة بالبطاطس من خلال برنامجها على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير  سلاطة الرنجةبالبطاطس:

700 جرام بطاطس  مكعبات مسلوقة

5 فيليه رنجة  مكعبات

2 تفاح اخضر

 بصلة حمراء  شرائح

4 بيض مسلوق خيار مخلل 

1 ملعقة كبيرة شبت مفروم للصوص

3 ملعقة كبيرة خل عنب احمر 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

4 ملعقة كبيرة مايونيز 

2 ملعقة صغيرة مسطردة نصف ملعقة صغيرة عسل ابيض ملح وفلفل


طريقة تحضير سلاطة الرنجة بالبطاطس:

 

* تخلط المستردة مع زيت زيتون ومايونيز وخل عنب وعسل أبيض وتتبل بملح وفلفل أسود

 

* تقدم بالهنا

 

* ثم يضاف البطاطس والتفاح والبيض المسلوق وتقلب حتى يمتزج الصوص بالمكونات

 

* تغرف فى طبق التقديم وتزين بشبت وخيار مخلل

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