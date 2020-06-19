تعليم النواب: دخلنا مرحلة التعايش.. وامتحانات الثانوية العامة تحد حقيقي

أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة بسلامة وأمان.





وقال النائب هانى أباظة خلال حواره " المذاع على شاشة "ON"، :" امتحانات الثانوية العامة تحدى حقيقي أمام الدولة المصرية في ظل جائحة كورونا.. نحن الآن دخلنا مرحلة التعايش، ولازم نتعايش وإلا ستتوقف الحياة اقتصاديًا وسياسيًا وتعليميًا".





وذكر أن هناك تنسيقا بين وزارة التعليم وكافة مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة الصحة من خلال الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، والدولة لن تضيع ولادها، ، مضيفًا: "عنينا على ولادنا، لأنهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.. والتأمين قوي وهناك أكثر من سيناريو ونطمئن الجميع على الاستعدادات".





ووجه رسالته لأولياء الأمور، مطالبهم بضرورة أن يطمئنوا على أولادهم وأن لا يأتوا معهم اللجان، مشيرًا لوجود 33 مليون كمامة سيتم توزيعها على الطلاب بامتحانات الثانوية العامة، بجانب 7 مليون "جوانتي" للملاحظين والعمال والطلبة، للاستخدام مرة واحدة.