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ديني

اليوم.. الشريم خطيبا للجمعة من المسجد الحرام والبعيجان للحرم النبوي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:02 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
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محمد شحتة
يؤدي خطبة الجمعة اليوم، بالمسجد الحرام، الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، بينما يخطب الجمعة بالمسجد النبوي، الشيخ عبدالله عبد الرحمن البعيجان.

وتقوم الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، بأعمال التطهير والتعقيم للحرمين الشريفين بصورة مستمرة في إطار خطتها للعودة مرة أخرى لفتح المساجد ولكن بشكل فيه نوع من الحذر تحسبا من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، شدد الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، بتطبيق لائحة المخالفات الحازمة على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية.

وطبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد للحماية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

يأتي هذا الإجراء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمسجد الحرام.
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