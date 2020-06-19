اليوم.. الشريم خطيبا للجمعة من المسجد الحرام والبعيجان للحرم النبوي

يؤدي خطبة الجمعة اليوم، ب المسجد الحرام ، الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، بينما يخطب الجمعة بالمسجد النبوي ، الشيخ عبدالله عبد الرحمن البعيجان.





وتقوم الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، بأعمال التطهير والتعقيم للحرمين الشريفين بصورة مستمرة في إطار خطتها للعودة مرة أخرى لفتح المساجد ولكن بشكل فيه نوع من الحذر تحسبا من انتشار فيروس كورونا.





من جانبه، شدد الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين ، بتطبيق لائحة المخالفات الحازمة على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية.





و طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد للحماية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



