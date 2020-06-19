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رياضة

اللهو الخفي.. إيهاب الكومي: من المتسبب فى إقصاء مراكز الشباب من الجمعية العمومية.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:08 ص
الاعلامي إيهاب الكومي
الاعلامي إيهاب الكومي
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حسن العمدة
ابدي الإعلامي إيهاب الكومي، عن إستيائه بشأن استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة .

وقال الكومي ، عبر برنامجه "ملعب البلد" المذاع علي قناة صدي البلد ، ان من وراء استبعاد مراكز الشباب ، هل اللجنة الخماسية أم وزارة الشباب والرياضة .

وتابع اللجنة الخماسية ووزارة الشباب والرياضة، قالوا " ملناش دعوة" ، مشددا علي إستيائه ، " انا من وراء اقصاء مراكز الشباب أم اللهو الخفي.

وشدد الكومي ، علي ان مراكز الشباب ، هي خط الدفاع الاول عن الكرة فى مصر وبعد الشباب عن أى إخطار.

وأوضح ، ان رؤساء مراكز الشباب شخصيات محترمة للغاية وبالتالي إقصائها ظلم كبير . 

واختتم ، ان كل من يشارك فى الدرجة الثالثة والرابعه لا يلعب فى مراكز التابعه لوزارة الشباب والرياضة ، وهذا رأي .
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