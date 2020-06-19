اللهو الخفي.. إيهاب الكومي: من المتسبب فى إقصاء مراكز الشباب من الجمعية العمومية.. فيديو

ابدي الإعلامي إيهاب الكومي، عن إستيائه بشأن استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة .
وقال الكومي ، عبر برنامجه "ملعب البلد" المذاع علي قناة صدي البلد ، ان من وراء استبعاد مراكز الشباب ، هل اللجنة الخماسية أم وزارة الشباب والرياضة .
وتابع اللجنة الخماسية ووزارة الشباب والرياضة، قالوا " ملناش دعوة" ، مشددا علي إستيائه ، " انا من وراء اقصاء مراكز الشباب أم اللهو الخفي.
وشدد الكومي ، علي ان مراكز الشباب ، هي خط الدفاع الاول عن الكرة فى مصر وبعد الشباب عن أى إخطار.
وأوضح ، ان رؤساء مراكز الشباب شخصيات محترمة للغاية وبالتالي إقصائها ظلم كبير .
واختتم ، ان كل من يشارك فى الدرجة الثالثة والرابعه لا يلعب فى مراكز التابعه لوزارة الشباب والرياضة ، وهذا رأي .