وزير السياحة يكشف عقوبة الفنادق غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه من اليوم لن أسمح لأى أحد بعدم اتخاذ الضوابط، سيتم غلق المنشأة وسحب التراخيص مباشرة.





وتابع وزير السياحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"من يخالف الإجراءات الإحترازية فى الفنادق السياحية سيتم غلق الفندقو إلغاء ترخيصه، موضحا أنه تم تخصيص لجان تفتش مصرية بالإضافة إلى 3 شركات أجنبية تفتش على الفنادق السياحية.





وأكمل:" أى زحمة أى عدم التزام.. ودلوقتى مفيش حاجة تستخبى... والإنترنت بيكشف كل حاجة دلوقتى.. كلامى واضح اللى هيعمل كده مش هيضر نفسه هيضر الدولة.. لأن الصور اللى هتتصور فيه ناس منتظرها عشان تقول بص اللى بيحصل فى مصر بص بيعملوا إيه.. وفين الضوابط".





وأعلن الدكتور خالد العناني، ووزير السياحة والآثار، إلغاء الخطة الموضوعة لرفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20%، والتي كان مقررًا تنفيذها في نوفمبر المقبل.



