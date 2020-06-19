رئيس نادي الجزيرة بمطروح: طلبنا استكمال دوري القسم الثالث لحسم الصعود.. فيديو

قال حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة بمطروح إنه حضر الاجتماع في اتحاد الكرة بصفة ودية وتم الاستفسار عن وجود اجتماع لأندية القسم الثالث.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه تم وعده بزيارات للأندية بالقسم الثالث وكان الاستقبال جيدا .





وأضاف أنه تم الحديث عن اللائحة ووعد مسئولو اتحاد الكرة بإرسال المشروع النهائي للائحة إلى الأندية لإبداء الرأي فيها.



