تونس.. نواب النهضة يتعمدون خرق الحجر الصحي لنشر كورونا داخل البرلمان.. تفاصيل

اشتعلت حالة من الجدل داخل الساحة السياسية التونسية، أمس الخميس، بعد رفض أحد نواب حركة النهضة الإخوانية للخضوع للحجر الصحي الإجباري المفروض على العائدين من الخارج ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وبدأت الواقعة بعدما أعلن النائب التونسي، ياسين العياري، رفضه حضور جلسات البرلمان بعدما رفض البرلماني الإخواني، موسى بن أحمد، الالتزام بالحجر الصحي الإجباري إثر عودته من ألمانيا.





وقال العياري في تصريحات نقلتها شبكة "تونس أون لاين" المحلية: "طلبت من رئيس البرلمان بضرورة أن يطلب من النائب عدم دخول البرلمان"، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس، وهو زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، تجاهل الطلب.





وأضاف العياري: "هذا النائب يتجول بحرية داخل المجلس، وقد يكون حاملًا لفيروس كورون ا معرضًا حياة جميع نواب البرلمان"، مؤكدًا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد بن أحمد، بسبب هذا السلوك.









ويواجه الغنوشي حالة غضب واسعة داخل تونس، حيث نظمت عدة قوى سياسية ومدنية تونسية، الأحد الماضي، اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل المجلس وتكليف حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد تأييده العلني للتدخل التركي في ليبيا وسياسات رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب هناك.





وشارك في الاعتصام ممثلين عن قوى مدنية ونقابية؛ حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني ، وبمحاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.





إعلاميا وعبر حرب الشائعات الزائفة، يستمر الإسناد التركي القطري لزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي، في محاولة لتقليص خسائره السياسية إلى أدنى حد ممكن.



