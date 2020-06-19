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لماذا تختلف مينيابوليس عن إسطنبول؟.. مجلة أمريكية: لا حرية في تركيا سوى لسفاحي أردوغان.. ونكتة مكتبة السجن تشرح كل شيء

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أردوغان استغل احتجاجات مقتل جورج فلويد لرد صفعة قديمة إلى واشنطن
انتهاكات الشرطة الأمريكية تخضع للمحاسبة بعكس الحال في تركيا
أردوغان يوظف جيشًا من المعلقين لترويج وتبرير سياساته
القضاء التركي يفتقر إلى النزاهة بما يضمن العدالة لمعارضي أردوغان

في عام 2013، شهدت مدينة إسطنبول التركية احتجاجات واسعة النطاق ضد قمع الشرطة التركية لاحتجاج سابق نظمه متظاهرون اعتراضًا على خطط الحكومة التركية لإزالة حديقة جيزي بارك، التي كانت واحدة من المساحات الخضراء القليلة المتبقية في المدينة التاريخية.

وخلال الاحتجاجات قُتل وأصيب عدد كبير من المتظاهرين نتيجة عنف الشرطة التركية في محاولات تفريقهم، ووُجهت انتقادات وإدانات حادة لنظام رئيس الوزراء التركي – آنذاك – والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وكانت الأصوات الناقدة له في الولايات المتحدة أكثرها صخبًا.

وبحسب مجلة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، استغل أردوغان الاحتجاجات الأمريكية والعالمية على واقعة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس ووجدها فرصة لرد الصفعة إلى الحكومة الأمريكية، التي وصمها بالعنف والعنصرية.

وأضافت المجلة أن أردوغان يوظف جيشًا من المعلقين لترويج تصريحاته ومقولاته واستهداف نقاده ومعارضيه في الداخل والخارج بحملات التشويه، وما آلاف الحسابات التي أغلقها موقع "تويتر" بعدما تبين كونها لجانًا إلكترونية في خدمة أردوغان سوى نقطة في بحر هذا الجيش من أبواق الرئيس التركي.

وفور انتشار واقعة مقتل جورج فلويد وما تلاها من تعامل عنيف من الشرطة الأمريكية مع المحتجين حتى سارعت أبواق أردوغان تلك بالقول إنه لم يعد يحق للإدارة الأمريكية انتقاد عنف قوات الأمن التركية في التصدي لأي احتجاجات، لان التجربة أظهرت إلى أي مدى يتشابه سلوك الشرطة الأمريكية مع تلك التركية.

وعلقت المجلة بأنه لا مجال للمقارنة بين تعامل الشرطة الأمريكية مع الاحتجاجات، والذي شابه شيء من العنف المرفوض بالتأكيد، وتعامل قوات وأجهزة الأمن التركية مع معارضي أردوغان، سواء خرجوا في مظاهرات أو احتجوا بمجرد إبداء الرأي ونشر التعليقات.

وأوضحت المجلة أنه لا يوجد أي أمريكي يخشى الملاحقة والاعتقال وتجميد الأموال عندما ينتقد الرئيس دونالد ترامب حتى وإن بلغ في نقده حدود السب والقذف، لكن لا يمكن القول بأي حال إن نفس الأمر ينطبق على المعارض التركي حين يبدي أدنى تلميح لرفضه لسياسات أردوغان.

واستشهدت المجلة بنكتة تناقلتها ألسنة الأتراك تعليقًا على حملة الاعتقالات والتطهير الممتدة منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016 حتى الآن، وتقول النكتة إن سجانًا في أحد السجون التركية طلب كتابًا من أمين مكتبة السجن، فما كان من الأخير إلا أن اعتذر للسجان وقال له "ليست لدينا في السجن أي كتب حاليًا، ولكن لدينا مؤلفي الكتب".

النقطة الثانية التي لا تصح معها مقارنة العنف الأمني في الولايات المتحدة بذلك المتبع في تركيا هو أن انتهاكات الشرطة الأمريكية (والتي تثبت الإحصائيات أنها ليست منهجية) يتم التعامل معها باعتبارها مخالفات للقانون تستوجب محاسبة مرتكبيها، وقد تم القبض على أفراد الشرطة المتورطين في واقعة مقتل جورج فلويد وتوجيه تهم القتل والمساعدة على القتل إليهم.

أما في تركيا، فلا يوجد نظام قضائي يتمتع بالنزاهة والاستقلال بما يكفل محاسبة رجال الدولة عندما يتجاوزون الحدود المقبولة لأدوارهم، وكل رجل أمن أو حتى مواطن عادي مؤيد لأردوغان يمكنه الإقدام على قتل أو تعذيب أي رجل أو امرأة أو حتى طفل في سياق الدفاع عن النظام، دون أن يخشى المحاسبة، بل وربما تتم مكافأته باعتباره بطلًا.

وأضافت المجلة أنه بعد مضي سبع سنوات على احتجاجات حديقة جيزي بارك وما صاحبها من عنف قوات الأمن التركية يجب على أردوغان أن يجيب على الأسئلة: كم رجل أمن ممكن شاركوا في قمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين خضع للمحاكمة؟ كم وزيرًا استدعاه البرلمان للاستجواب والإدلاء بالشهادة؟ والأهم من ذلك سؤال أكثر جوهرية يتعلق بالعدالة في تركيا: لماذا قفز معدل قتل النساء بنسبة 1400% خلال السنوات السبع الأولى من حكم أردوغان وحزبه، طبقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية نفسها؟ ناهيك عن ملف الأكراد وما يتعرضون له من بطش وقتل جماعي على يد الشرطة والجيش التركيين.

وتابعت المجلة أنه في النهاية هناك حقيقة واحدة واضحة، وهي أن الديمقراطية لا تستوي مع الديكتاتورية، فحتى مع أن لكل نظام ديمقراطي أو ديكتاتوري مشكلاته الاجتماعية على السواء، وحدها النظم الديمقراطية تحل مشكلاتها بشكل منفتح وبناء على حكم القانون، ومن المستحيل حل أي مشكلة اجتماعية دون أن يشعر السياسيون والمواطنون العاديون بحريتهم في تداول الآراء والجدل حولها بلا خوف من الملاحقة والعقاب، لكن حاكمًا من طينة أردوغان يجدر به فعلًا القلق من أي مناقشة حرة حول سياساته وسلطته، ولذا فلا حلول لديه سوى البطش بكل من يجرؤ على التفوه باي شيء ضده.

وختمت المجلة بأنه في النهاية أيضًا لا تستوي مينيابوليس مع إسطنبول، فمينيابوليس لديها الحرية وحكم القانون، أما تركيا فلا حرية فيها سوى لرجال أمن أردوغان وسجانيه، ولا مكان فيها للحقيقة والعدالة.
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