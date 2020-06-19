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أخبار البلد

أهم الأخبار .. بولتون يفضح ترامب .. كيانات وأشخاص يطالها قانون قيصر ..ومطالبة الأطباء بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:30 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

بولتون يفضح ترامب وأردوغان: حلفاء في الخفاء وأعداء في العلن
كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في كتابه الجديد العلاقة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، والاستفادة المتبادلة بين الطرفين. .. للمزيد اضغط هنا 

متحدث الري: نستطيع وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة
 قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا رفضت..للمزيد اضغط هنا 

بينهم بشار الأسد وزوجته.. بالأسماء هذه الكيانات والشخصيات طالتها عقوبات قانون قيصر الأمريكى
دخل "قانون قيصر" الأمريكي حول فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية تعتبرها واشنطن مسئولة عن انتهاك حقوق الإنسان، يومه الأول أمس، الأربعاء 17 يونيو..للمزيد اضغط هنا 

تطور خطير.. فرنسا تستعد للرد على انتهاكات تركيا ضدها
كشفت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، عن دراستها الموقف لتحديد كيفية الرد على الانتهاكات التي قامت بها تركيا. وكشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن دعم 7 دول لموقف فرنسا ضد ...للمزيد اضغط هنا 

أسامة هيكل وزير الإعلام في العزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا
خضع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، للعزل المنزلي، لعدة أيام، نظرا لمخالطته أحد مصابى فيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد
حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الاخيرة بعد أن قامت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري، ونقيب ..للمزيد اضغط هنا 

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