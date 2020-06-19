ضع نقطة زيت على البيض المسلوق.. لهذا السبب

يعد البيض مصدرًا رائعًا للبروتينات ويستهلك على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، ولكن لا يزال العديد من الناس يعانون من الحصول على بيض مسلوق تمامًا. وينتهي بعضها بسكب الصفار في حين ينتهي الكثيرون ب البيض المكسور.





لتجنب مثل هذه الحوادث ، لدينا الحيلة المثالية بالنسبة لك والتي ستضمن حصولك على بيض مسلوق ومقشر بشكل جميل في كل مرة.





كيف تغلي بيضة بسهولة؟





يقترح الشيف Kabita Singh وضع ملعقة صغيرة من الزيت في الماء ثم غلي البيض لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. هذا يساعد على منع الشقوق فيها





طريقة شائعة أخرى هي إضافة بعض الملح في الماء ثم غلي البيض. يساعد ذلك أيضًا على منع التشقق.





كيف تقشر البيض؟

تكسير البيض برفق بعد الغليان وتبريده يساعد في التقشير و طريقة أخرى هي كسرها برفق ثم فركها بين راحة اليد.



