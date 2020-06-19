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رياضة

رابطة الأندية السعودية المحترفة تعلن موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد بدء بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد وهو يوم 6 أكتوبر المقبل.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي ستعلن الاسبوع المقبل مواعيد باق مباريات الدوري السعودية ودوري الدرجة الأولى.


وأضافت الصحيفة أن يوم 4 أغسطس هو موعد استئناف البطولة التي توقفت منذ اكثر من 3 اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث من المقرر ان يختتم يوم 8 سبتمبر.

ونشرت الرابطه بيان رسمي جاء كالتالي :"  إنها حددت 4 أغسطس المقبل موعدًا لاستكمال دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يختتم في 9 سبتمبر، كذلك سيكون 4 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف دوري الدرجة الأولى، على أن يسدل الستار على البطولة في 20 سبتمبر".
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