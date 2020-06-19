رابطة الأندية السعودية المحترفة تعلن موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد بدء بطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد وهو يوم 6 أكتوبر المقبل.





وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي ستعلن الاسبوع المقبل مواعيد باق مباريات الدوري السعودية ودوري الدرجة الأولى.









وأضافت الصحيفة أن يوم 4 أغسطس هو موعد استئناف البطولة التي توقفت منذ اكثر من 3 اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث من المقرر ان يختتم يوم 8 سبتمبر.



