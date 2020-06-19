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محافظ البحر الأحمر يعلن إعادة النظر في قرار إغلاق فندق بالغردقة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:53 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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حمزة شعيب
أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه سوف يتم إعادة النظر في قرار إغلاق فندق بمدينة "الغردقة" بعد سحب وزير السياحة تراخيصه حرصًا على العمالة.

وتابع عمرو حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ، أنه يعمل حاليًا على إعادة تجهيز الشاطئ العام، الذي يمتد بطول كيلومتر واحد، لافتا إلى أنه سوف يتم إعادة تشغيله بنفس القواعد الصحية المتبعة في الفنادق، وذلك سوف يكون تحت إشراف وزارة الصحة.

و نوه إلى أن مدينة الغردقة لها شعبية بين السائحين، مؤكدا تلقيه اتصالات من عدة دول ترغب في قدوم مواطنيها.

وأشار إلى أن أول رحلة طيران أجنبي ستصل إلينا من بلجيكا يوم 26 يونيو الجاري على متن 3 رحلات .

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