اختراق موقع وزارة الأوقاف في السودان ونشر مواد إباحية عليه

في سابقة هي الأولى من نوعها، تعرض موقع وزارة الأوقاف السودانية لهجوم إلكتروني أسفر عن نشر مواد إباحية عليه.





وقال وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية علي صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة واليوم تم الإعتداء علي موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".





وأضاف: "ومن المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، إلي أن دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربونا، فهم لن يدخروا سلاحًا متاحًا او محرمًا لمحاربتنا".





وتابع: "بهذا نعلن عن قبولنا لأي نصح سيبراني والإستجابة لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا، ونقدم إعتذارنا لكل من ساءه هذا الصنيع".



