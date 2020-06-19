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منوعات

كافيه يتحدى الحكومة ويفتح أبوابه بداية يوليو في بريطانيا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:47 ص
مقهى بريطاني
مقهى بريطاني
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عزة عاطف
في تصريحات صادمة، تحدت سلسلة كافيهات الحكومة البريطانية بإعلان فتح أبوابها في الرابع من يوليو دون اعتبار لأي إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قائلين: "لا يمكننا الانتظار حتى تأخذ الحكومة قرارها".

قررت كافيهات Oakman Inns فتح جميع فروعها في بريطانيا يوم 4 يوليو مبررين بأنهم "لا يمكنهم الانتظار" حتى تتخذ الحكومة قرارًا بشأن ما إذا كانت تلك الأماكن آمنة في مواجهة فيروس كورونا.

قال مؤسس شركة كافيهات Oakman Inns «بيتر بورج-نيل» بأن عدم وضوح الحكومة يعرض الموظفين للخطر، حيث حثت مئات الحانات بوريس جونسون على تحديد موعد إعادة افتتاحها غدًا، أو المخاطرة بمئات الآلاف من الموظفين.

 سيزيد التدخل من الضغط على الحكومة لوضع خططها وسط مخاوف من أن الآلاف من الحانات قد تنهار ما لم يتم تقديم نصائح ملموسة بشأن المراحل التالية من تخفيف الإغلاق. 

يخشى خبراء الصحة من أن فتح الأماكن في وقت مبكر جدًا يمكن أن يزيد من عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعين إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم بشأن الأمر.
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