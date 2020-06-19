بوحشية.. فتى يشعل النار في محارب قديم عمره 91 عاما

طيش المراهقة قد يلقي بصاحبه ومن حوله إلى الهاوية، ففي جريمة مؤلمة هزت بريطانيا قام فتى مراهق يبلغ من العمر 18 عامًا بقتل محارب قديم حرقًا بالبنزين





أشعل الشاب الطائش النار في جسد محارب قديم مخضرم يبلغ من العمر 91 عامًا، وكان قد شارك في الحرب العالمية الثانية عام 1939 بدون سبب يذكر.

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حيث قام الشاب بعمر العجوز بالبنزين وإشعال النار فيه، وقد حكمت المحكنة على القاتل «جورج ستيوارد» بالسجن ما بين 30 و60 عاما بعد اعترافه بالقتل من الدرجة الثانية الشهر الماضي.





تقول ابنته: "لقد أنهى هذا المجرم حياة والدي بوحشية، الشعور المرعب المرير الذي أفكر فيه أن ساعة والدي الأخيرة على الأرض كانت مليئة بالرعب والألم، أسوأ من أي شيء قد مر به في الحرب".





وأضافت: "هذا المدعو (ستيوارد) خلق فجوة فينا مليئة بالغضب، الكراهية، الخوف والخسارة"



