AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون كوافير.. طريقة لتلوين شعرك بشكل طبيعي في المنزل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نعلم أن الإغلاق كان صعبًا بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا زيارة الصالونات بانتظام. من العناية بالشعر إلى العناية بالبشرة ، يفتقدون العلاج المهني الذي اعتادوا عليه ، حتى قبل بضعة أشهر. ، ليس لديهم خيار آخر ، إنهم يبحثون في العلاجات المنزلية ومكونات المطبخ العادية ، لرعاية أنفسهم. هذا أمر جيد ، لأنه لا يوجد الاعتماد على أي نوع من العناصر الاصطناعية أو مستحضرات التجميل.

إذا كنت تبحث عن إصلاحات سريعة لشعرك ، خاصة فيما يتعلق بتلوين الشعر ، فستجد نفسك مرة أخرى في المطبخ ، وتبحث عن مكونات طبيعية مثل الليمون والشمندر. اكتشف كيف يمكنك جعل ألوان الشعر سهلة في المنزل.

سيكون لكل بيت الليمون ، وخاصة في الصيف. بدلًا من تناوله ، يمكنك استخدامه لمنح شعرك لونًا مثيرًا للاهتمام. فقط خذ ليمونين ، القليل من الماء الفاتر وزجاجة رذاذ فارغة. بطبيعة الحال ، سيكون عليك أولًا عصر العصير من الليمون. خذ وعاء وخلط العصير والماء فيه. بمجرد الانتهاء من ذلك ، انقل السائل إلى زجاجة الرش ، ورشه على طول الشعر. إذا شعرت أنها غير كافية ، يمكنك تحضير المزيد والسكب في الزجاجة.

بمجرد أن يصبح شعرك مبللًا تمامًا ، ارتدي قبعة الاستحمام واسترخي لمدة ساعة على الأقل ، وبعد ذلك يمكنك غسله بالماء العادي. افعل ذلك مرة كل أسبوع لمنح شعرك ظلًا فريدًا.

باستخدام البنجر

إذا كنت تبحث عن شيء أكثر إثارة ، وتريد أن يكون لشعرك مسحة حمراء ، امنحيها جذر البنجر . فقط خذ كوبًا واحدًا من عصير البنجر وأضف القليل من الماء وزجاجة رذاذ. اخلطه جيدًا ، ثم أضف السائل إلى الزجاجة. رجه ، ثم رش العصير على خصلات الشعر. غطِ رأسك باستخدام قبعة الاستحمام وابق هكذا لمدة ساعتين على الأقل ، قبل غسل شعرك.

ضع في اعتبارك أنه في حين أن هذه منتجات طبيعية ، إلا أن كل نوعية ونسيج شعر مختلف. لذا ، تحقق مما إذا كان يناسبك أولًا ، قبل أن تفعل كل شيء بالفعل. إذا كان شعرك يستفيد منه ، يمكنك تجربة أي من هذه DIY مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشفي الطريقة الصحيحة لـ حمام كريم للشعر

5 حيل تجعل شعرك أطول وأكثر كثافة في 30 يومًا

تمنع إطالته .. 5 أخطاء عند الاستحمام توقفي عنها فورا

ترشيحاتنا

وفاة الفنان بركات زكي عن عمر يناهز 72 عاما

أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

أيتن عامر تطالب متابعيها بالدعاء لرجاء الجداوي.. شاهد

الوباء لم ينته بعد.. زيادة مفاجئة في إصابات كورونا بإنجلترا بعد تخفيف الإغلاق

أول تعليق من حلا شيحة بعد ظهورها مع وائل الإبراشي.. شاهد

بعد اتهامه بالتحرش.. التفاصيل الكاملة لأزمة عمرو وردة في اليونان مع الصحفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة 25 عاما .. سعودية دخلت لإجراء عملية تجميلية فانتزعوا عينها

أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

كورونا يفتك بطفل حديث الولادة.. عمره 13 يوما فقط