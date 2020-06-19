بدون كوافير.. طريقة لتلوين شعرك بشكل طبيعي في المنزل

نعلم أن الإغلاق كان صعبًا بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا زيارة الصالونات بانتظام. من العناية بالشعر إلى العناية بالبشرة ، يفتقدون العلاج المهني الذي اعتادوا عليه ، حتى قبل بضعة أشهر. ، ليس لديهم خيار آخر ، إنهم يبحثون في العلاجات المنزلية ومكونات المطبخ العادية ، لرعاية أنفسهم. هذا أمر جيد ، لأنه لا يوجد الاعتماد على أي نوع من العناصر الاصطناعية أو مستحضرات التجميل.





إذا كنت تبحث عن إصلاحات سريعة لشعرك ، خاصة فيما يتعلق ب تلوين الشعر ، فستجد نفسك مرة أخرى في المطبخ ، وتبحث عن مكونات طبيعية مثل الليمون والشمندر. اكتشف كيف يمكنك جعل ألوان الشعر سهلة في المنزل.





سيكون لكل بيت الليمون ، وخاصة في الصيف. بدلًا من تناوله ، يمكنك استخدامه لمنح شعرك لونًا مثيرًا للاهتمام. فقط خذ ليمونين ، القليل من الماء الفاتر وزجاجة رذاذ فارغة. بطبيعة الحال ، سيكون عليك أولًا عصر العصير من الليمون. خذ وعاء وخلط العصير والماء فيه. بمجرد الانتهاء من ذلك ، انقل السائل إلى زجاجة الرش ، ورشه على طول الشعر. إذا شعرت أنها غير كافية ، يمكنك تحضير المزيد والسكب في الزجاجة.





بمجرد أن يصبح شعرك مبللًا تمامًا ، ارتدي قبعة الاستحمام واسترخي لمدة ساعة على الأقل ، وبعد ذلك يمكنك غسله بالماء العادي. افعل ذلك مرة كل أسبوع لمنح شعرك ظلًا فريدًا.





باستخدام البنجر





إذا كنت تبحث عن شيء أكثر إثارة ، وتريد أن يكون لشعرك مسحة حمراء ، امنحيها جذر البنجر . فقط خذ كوبًا واحدًا من عصير البنجر وأضف القليل من الماء وزجاجة رذاذ. اخلطه جيدًا ، ثم أضف السائل إلى الزجاجة. رجه ، ثم رش العصير على خصلات الشعر. غطِ رأسك باستخدام قبعة الاستحمام وابق هكذا لمدة ساعتين على الأقل ، قبل غسل شعرك.



