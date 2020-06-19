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لجان تمر على الأندية.. تعرف على إجراءات وزارة الشباب والرياضة لتطبيق الضوابط الاحترازية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:18 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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حمزة شعيب

أكد محمد الشاذلي مدير عام الإعلام بوزارة الشباب و الرياضة ، أن كشف محمد الشاذلي مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة، الخطوات المتبعة من قبل الوزارة قبل عودة النشاط الرياضي.

وأكد الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" الوزارة إتخذت مسارين منذ بداية أزمة فيروس "كورونا" المستجد ، المسار الأولي هو دعم الاندية و مراكز الشباب للإستمرار في ضوء توقف النشاط.

ونوه مدير عام الإعلام إلى أن المسار الثاني يتضمن إعداد خطط محكمة بالتعاون مع مختلف الجهات إستعدادا لعودة النشاط ، لافتا إلى أنه تم عرضها علي مجلس الوزراء .

وأضاف مدير عام الإعلام بوزارة الشباب والرياضة  أن هناك لجان ستمر علي الأندية و مراكز الشباب لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لرصد أي مخالفة أو إنحراف ، لافتا إلي أنه سيتم التدخل الفوري في حال رصدها.

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