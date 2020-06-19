مواطن يستغيث بمجلس الوزراء بعد تدهور حالة ابنته الصحية.. مش راضية يقبلوها بالمدرسة

استغاث المواطن محمد شعبان زهران لخدمة الشكاوي بموقع صدى البلد من تعرض نجلته لضمور في المخ أدي إلي ضعف في النطق والحركة.

واضاف ان ابنته تبلغ من العمر 6 سنوات ويعيقها المرض عن التقديم لها في اي مدرسة حكومية او خاصة مع تدهور حالاتها يوم بعد يوم.

وكشف محمد زهران ان علاج بنته مكلف للغاية وجلسات العلاج الطبيعي التي تقوم لها لايقدر على ثمنها وخاصه انه يعمل في إحدى الشركات الخاصة.





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وناشد مجلس الوزراء بالتدخل لإنقاذ حالة ابنته لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وللتواصل مع الحاله على رقم : 010‪929‪052‪53



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