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تكنولوجيا

AMD تطرح جيلا جديدا من سلسلة معالجات Ryzen 3000.. بسعر منخفض

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:01 ص
AMD تطرح جيل جديد
AMD تطرح جيل جديد من سلسلة معالجات Ryzen 3000..بسعر منخفض
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة AMD الأمريكية عملاق صناعة معالجات أجهزة الكمبيوتر والمنافس الأول لشركة "إنتل" عن ثلاث إصدارات جديدة في سلسلة Ryzen 3000 من وحدات المعالجة المركزية لأجهزة الكمبيوتر، و التي ستتوفر للبيع فى الشهر المقبل.

وكشفت شركة  AMD عن أسماء المعالجات الثلاثة الجديدة وهي 3600XT و 3800 XT و 3900  XT، والتي ترتكز على نظام Zen 2، وبدقة تصنيع 7 نانومتر مع وجود فرق سرعة ترددات 100MHz بين كل إصدار.

وذكر موقع Gsmarena التقنى أن المعالجات الجديدة تتمتع بأداء جيد مقابل السعر، حيث تستهدف في المقام الأول محبي ممارسة ألعاب الكمبيوتر، وأيضا مصممي الجرافيك، لذلك يأتي كلًا من معالجي 3600XT و3900XT بزيادة 100MHz في السرعة، بينما يأتي 3800XT بزيادة 200MHz. 

وتتميز معالجات Ryzen بتصميم متطور لنظام التبريد ويمكنها تغيير ترددها بسرعة بناءً على الاختلافات الصغيرة في درجة الحرارة، بحيث يأتي معالج  3600XT مع مبرد Wraith Spire.  

و أوضحت شركة AMD  أن نظام تبريد AIO الجديد بحجم 280 ميلليمتر يمكن استخدامه مع المعالجات الجديدة دون أي زيادة في قدرة استهلاك الطاقة، وتتوفر معالجات XT الجديدة بنفس سعر طرازات X وقت إطلاقها العام الماضي.
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