أحذية وساعات قديمة.. شاهد صور لـ كوخ منذ عام 1811

أعطت مزرعة متحللة عالقة في شدة زمنية للزوار لمحة غريبة عن الحياة الريفية في أوائل القرن العشرين، فلم تصدق المصوّرة الأيرلندية ريبيكا ما رأته عينيها عندما دُعيت لرؤية الكوخ المهجور بعد وفاة مالكه.





يرجع الكوخ إلى عام 1811 حيث وجدت ريبيكا عدد من المشاهد المذهلة والمؤلمة في ذات الوقت، تمثلت في العشرات من ساعات الحائط المتوقفة منذ زمن، ونصف مدخنة، بالإضافة إلى أحذية المالك التي تركها أسفل سريره.

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عثرت المصورة على المزرعة التي حفظها الزمن بشكل مثالي وبداخلها الكوخ ، حيث تم وضعها على الخريطة لأول مرة عام 1858، في عمق الريف في أيرلندا الشمالية.





حققت ريبيكا في تاريخ الكوخ للحصول على فكرة عن حياته السابقة، فاكتشفت أن هذا المنزل الريفي الخاص في كوكستاون مقاطعة تيرون قد عاش فيه 3 إخوة احتفظوا بكل تاريخ عائلاتهم هناك.



