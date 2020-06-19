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سيارات

سكودا تطرح سياراتها رابيد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قالت الشركة التشيكية لصناعة السيارات سكودا عن استمرار طرح الطراز الشهير من سيارات "رابيد " وذلك مع مراعاة اختيار أسواق  سيارات محددة.

كما أن الشركة التشيكية أعلنت من قبل عن وقف خط إنتاج السيارة رابيد ليأتي مكانه طراز سكالا ولكنها تراجعت عن هذا القرار على أن يتم الإنتاج لأسواق السيارات في الصين وروسيا .

وبالتزامن مع قرار الشركة سكودا الصور الترويجية الأولى للتصميم النموذج المحتمل لطراز "ر ابيد " ووعدت الشركة بطرح أجيال مستقبلية اخرى لمحبي هذا الموديل الذي طالما ظهر  في الأسواق

كما ان إطلالة سكودا رابيد الاولى جاءت منذ ثمانية أعوام في 2012 ومن ثم قررت الشركة التشيكية الاستغناء عنه واستبداله بموديل سكالا  وذلك بهدف  تعزيز فرص المنافسة أمام طراز فولكس فاجن  الرياضي الشهير.

الجدير بالذكر أن إطلالة سكودا رابيد الأولى جاءت منذ ثمانية أعوام في 2012، ومن ثم قررت الشركة التشيكية الاستغناء عنه واستبداله بموديل سكالا، وذلك بهدف تعزيز فرص المنافسة أمام طراز فولكس فاغن الرياضي الشهير "غولف" الذي صدر منذ بضعة أيام ونال إشادة كبيرة من رواد وخبراء عالم السيارات.

كما كشفت التقارير الصحفية منذ أيام أن مجموعة فولكس فاجن تنوي طرح طراز غولف بعدة فئات مختلفة، هي فئة GTI وفئة  Golf R، والفئة المتعارف عليها جولف MK8.

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