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فن

أول تعليق من حلا شيحة بعد ظهورها مع وائل الإبراشي.. شاهد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:47 ص
حلا شيحة ووائل الإبراشي
حلا شيحة ووائل الإبراشي
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها عبر انستجرام بصورة جديدة لها من كواليس لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي على الفضائية الأولي.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة "متشكرة استاذ وائل علي الاستضافة الجميلة اتبسطت جدا و الكلام كان من قلبي و اتمني يوصل لقلوب الناس"

وتابعت "احنا شعب طيب و بلدنا جميلة اتمني من قلبي نبقي احسن في كل حاجة و نعذر بعض و نفترض حسن الظن في بعض بلاش التجريح لأنه بيهد مش بيبني ياريت الناس يشوفوا الحلقة كانت بسيطة و من القلب ".

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يذكر أن حلا شيحة شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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