فرج عامر: لا يحق لأي ناد الاعتراض على قرار استئناف الدوري.. فيديو





وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج " اللعيب " على قناة " ام بي سي مصر " أن عودة البطولة قرار دوله ولا يحق لاي ناد الاعتراض عليه او المطالبة بالغاء البطولة مشددا ان الحديث عن الغاء البطولة مجرد " تحصيل حاصل ".









وأضاف فرج عامر أن الاجتماع كان هدفه مناقشه كافه الاجراءات الاحترازيه لاستئناف البطولة وليس مناقشه قرار العودة مشددا ان سموحة بدا استعدادته من اجل عودة البطولة.





وتابع أن هناك بعض الاندية ترغب في إلغاء البطولة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها حاليا عقب توقف النشاط لأكثر من 3 أشهر.





وأكمل أن إلغاء البطولة او عودتها قرار دولة قائلا " هما لما الدوري اتوقف حد طلب راي الأندية لا".